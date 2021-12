OMNO obtient une date de sortie sur Nintendo Switch

Sorti sur consoles concurrentes l'été dernier, l'aventure solo épique OMNO signée Jonas Manke vient tout juste de confirmer sa date de sortie sur Nintendo Switch par le biais de Future Friends. Attendu pour le 16 décembre 2021 sur l'eShop, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu utilisant les séquences de la version Nintendo Switch.

Omno vous emmène à la découverte d'un monde ancien et merveilleux, dans une aventure solo pleine d'énigmes, de secrets et d'obstacles à surmonter. Découvrez un monde vibrant rempli de formes de vie étranges et merveilleuses et découvrez la vérité derrière votre pèlerinage.

