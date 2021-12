OMNO - Le voyage en solo dans un monde merveilleux débute dès maintenant sur Nintendo Switch

Premier projet commercial signé Jonas Manke et développé durant 5 longues années, OMNO s'est offert une sortie sur Nintendo Switch ce jeudi 16 décembre 2021 . Proposé sur l'eShop au prix de 12,74€ jusqu'au 29 décembre, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. Même s'il n'a pas su conquérir le cœur de pierre de notre collègue C-Ptique, peut-être saurez-vous y déceler les qualités encensées par son créateur et la communauté Steam.

Omno vous emmène à la découverte d'un monde ancien et merveilleux, dans une aventure solo pleine d'énigmes, de secrets et d'obstacles à surmonter. Découvrez un monde vibrant rempli de formes de vie étranges et merveilleuses et découvrez la vérité derrière votre pèlerinage.



Points clés