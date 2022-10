OlliOlli World - L'extension Finding the Flowzone attendue début novembre sur Nintendo Switch

L'aventure OlliOlli World touche bientôt à sa fin avec l'annonce du dernier DLC du jeu. Dénommé Finding the Flowzone, cette deuxième extension sera lancée le 2 novembre prochain au prix de 9,99€. Pour en apprendre plus sur cette dernière, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer dédié.

Les joueurs vont pouvoir s'embarquer pour la quête la plus sensationnelle dans la dernière aventure d'ascension d'OlliOlli World: Finding the Flowzone. Rejoins le trio tropcoolsphérique composé de Squid, Licht et le professeur Planks, qui se sont unis pour empêcher la grenouille entrepreneuse B.B. Hopperd'exploiter la cité cachée dans le ciel dont parlent les rumeurs. Les joueurs vont traverser des hauteurs incroyables et récupérer des fragments de carte pour débloquer le chemin vers l'île perdue légendaire bâtie par les dieux du skate eux-mêmes. Grâce à Gail Force, divinité du skate de la tempête, les joueurs se laisseront porter par les vents des nouvelles zones venteuses pour réussir les tricks aériens les plus déments.

Ces zones venteuses offrent une grande variété de défis de haute voltige. Les joueurs vont affronter d'énormes bourrasques qui les propulseront dans les airs ou les détourneront de leur chemin dans toutes les directions à travers chaque niveau. Dans cette dernière extension, les joueurs utiliseront les vents pour s'élever à des hauteurs à donner le vertige et réussir des tricks aériens de malade tandis qu'ils traversent les cieux.