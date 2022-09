Okami - Découvrez la figurine F4F en résine de Oki dans sa forme de loup

Si la rentrée n'a pas encore vidé les économies qu'ils vous restaient de cet été, First 4 Figures (F4F) ne compte pas laisser votre portemonnaie en paix. Connue et reconnue pour la qualité de ces figurines PVC et surtout en résine, la société vient de teaser sur les réseaux son prochain projet en rapport avec la licence Okami. Antagoniste égoïste tueur de démon jusqu'à ce qu'il ouvre enfin son cœur aux autres, Oki était un adversaire de choix pour notre divinité Amateratsu. Afin de rendre hommage à ce guerrier, F4F nous propose un teaser de la figurine de Oki dans sa forme de Loup. Nous vous laissons l'entrapercevoir ci-dessous.

Plus de détails sur cette figurine en résine seront communiqués par F4F à partir du 15 septembre 2022 , jour d'ouverture des précommandes sur leur boutique en ligne.