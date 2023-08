Okami, Ace Attorney, Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter... Capcom partage les chiffres de ventes de ses plus grandes licences.

Récemment, suite a une réunion devant les investisseurs, Capcom a partagé quelques chiffres de ventes de ses plus grandes licences. On y apprend qu'avec près de 168 titres (incluant remakes, remasters, rééditions, etc) Resident Evil est la licence phare de la société avec près de 168 millions d'exemplaires vendus dans le monde. En dessous, c'est Monster Hunter et Street Fighter que l'on retrouve avec respectivement 94 et 52 millions d'unités écoulées.

Retrouvez ci-dessous un classement des licences Capcom selon leur ventes. Un classement qui vous permettra de mieux apprécier la "valeur" des franchises de la marque et notamment de voir qu'Ace Attorney s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires (avec 33 titres) tandis que Ghost'n Goblins plafonne à 4,4 millions (avec 18 titres). On découvre aussi qu'avec 11 titres , Okami, le titre culte bien aimé des gamers, comptabilise 4 millions d'exemplaires vendus .

Chiffres de ventes des licences Capcom :

Resident Evil : 168 millions

Monster Hunter : 94 millions

Street Fighter : 52 millions

Mega man : 40 millions

Devil May Cry : 29 millions

Dead Rising : 16 millions

Marvel VS Capcom : 10 millions

Ace Attorney : 10 millions

Onimusha : 8,8 millions

Dragon's Dogma : 7,7 millions

Lost Planet : 6,6 millions

Ghosts'n Goblins : 4,5 millions

Dinon Crisis : 4,4 millions

Sengoku BASARA : 4,1 millions

Okami : 4 millions

Breath of Fire : 3,3 millions

Final Fight : 3,2 millions

1942 : 1,4 million

Commando : 1,2 million

Source : Capcom