Oddworld Collection : Microids annonce le retour Abe dans une compilation physique 3 en 1 sur Nintendo Switch

Cocorico ! La société française Microïds a une petite surprise pour les fans de la franchise Oddworld. En effet, nous venons d'apprendre sur les réseaux sociaux de l'éditeur, qu'une compilation réunissant 3 grands jeux de la série à savoir Oddworld: New N Tasty, Oddworld: Stranger's Wrath HD et Oddworld: Stranger's Wrath HD va débarquer dans nos contrées dans une seule et même cartouche de jeu. Il ne faudra pas attendre trop longtemps car cette collection sortira le 27 mai 2021 uniquement en France (pour le moment). Une occasion pour les fans ou aux néophytes de la série de découvrir ou redécouvrir cet univers fascinant aux côtés d'Abe.

Disponible dès maintenant en précommande, il vous faudra en contrepartie débourser environ 60 euros pour d'obtenir cette compilation ultime en physique afin d'avoir une chance d'enrichir votre collection. Il est toutefois intéressant de constater que la France peut elle aussi avoir ses propres exclusivités. Y'en a-t-il parmi vous qui ont hâte de poser les mains dessus ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.