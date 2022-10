OBAKEIDORO! est le prochain "Jeu à l'essai" du Nintendo Switch Online

Nintendo vient de dévoiler le prochain jeu disponible gratuitement via le service "Jeu à l'essai" pour les abonnés au service Nintendo Switch Online (avec ou sans le Pack Additionnel), dans lequel ce service est compris, sera Obakeidoro!. Disponible du 26 octobre au 2 novembre prochains , vous pourrez jouer à l'intégralité de ce jeu d'action sorti sur Nintendo Switch le 28 août 2019 , les plus impatients d'entre-vous peuvent déjà télécharger le jeu pour être certain d'y jouer dès le 26 octobre .

Par ailleurs, le jeu est jouable en ligne ou hors ligne jusqu'à 4 joueurs. Vous aurez 3 minutes pour échapper au monstre qui vous poursuit ou bien l'incarner !

Une course-poursuite pleine d'excitation ! Les humains ont 3 minutes pour coopérer et échapper au monstre ! Le monstre doit utiliser ses compétences pour les attraper ! Jouez à OBAKEIDORO! en ligne ou hors ligne avec jusqu'à 4 joueurs. Gagnant de la sélection populaire du prix BitSummit 7 Spirits ! OBAKEIDORO! est un jeu d'action asymétrique opposant 1 monstre à 3 humains. Il peut être simplissime comme extrêmement complexe, à vous de décider. Les humains ne font pas que courir ! Utilisez votre frappe de lanterne pour repousser le monstre. Un coup placé judicieusement pourrait changer le cours du jeu. Le monstre a à sa disposition un arsenal de capacités clefs qui lui permettront de remporter la victoire. Les capacités telles que la Glissade ou la Traque vous permettront d'attraper les humains. Pourrez-vous échapper au monstre ? Attraper les humains ? OBAKEIDORO! est un jeu pour toute la famille !