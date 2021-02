Rumeur : Le studio Grezzo recrute pour un nouveau projet

A une semaine seulement de la date d'anniversaire des 35 ans de la licence The Legend of Zelda, une intrigante annonce pour des postes à pourvoir chez un studio familier de la licence a fait son apparition.

En effet, le studio Grezzo, connu pour avoir réalisé les remaster d'Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D ou plus récemment Link's Awakening sur Nintendo Switch, recherche actuellement des nouveaux talents pour leur prochain projet encore non annoncé. En l'occurrence le studio japonais est à la recherche d'un programmeur, d'un UI design et d'un Effets design. Sur la description de l'un des postes il est précisé que l'univers s'inspirerait d'un monde "médiéval" et "stylisé". Par "stylisé" le studio entend un monde qui n'est pas photoréaliste mais qui se baserait sur des éléments réels dont on aurait modifié le design pour qu'il colle à la direction artistique, à l'instar du remaster The Legend of Zelda: Link's Awakening..

On sait que Grezzo entretient de bonnes relations avec Nintendo, alors il est tout à fait probable que ce projet encore secret soit dédié à un prochain remake de la franchise The Legend of Zelda. Quel est votre avis sur le sujet ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Grezzo