Noob - Les Sans-Factions - L'aventure peut désormais commencer sur Nintendo Switch

Que les aventuriers préparent leur Nintendo Switch, Noob - Les Sans-Factions est disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents en version dématérialisée, mais également en version physique. Microids vous propose d'ailleurs un aperçu en image de l'édition limitée qu'il vous est possible d'apercevoir dès maintenant en boutiques. De notre côté, vous pourrez lire notre test dédié dès demain dans nos colonnes.

A propos de Noob – Les Sans-Factions :

Noob – Les Sans-Factions propose une aventure RPG dans l’univers de la websérie Noob, la licence française transmédia créée par Fabien Fournier et Anne-Laure Jarnet en 2008, relatant les tribulations épiques et comiques d’une guilde de joueurs débutants dans un MMORPG fictif appelé Horizon.

Le jeu suit les aventures des quatre joueurs débutants de la guilde Rush, Baster le Néogicien, Drek le Berserker, May la Cartomancienne et Logs l’Elémentaliste, dans leur quête pour le niveau suprême, la classe Légendaire, l’élite des joueurs du MMORPG Horizon !

Ils devront affronter des hordes de monstres et parcourir des mondes fantastiques pour tracer leur chemin aux côtés des guildes Noob, Justice, Roxxor ou encore Pro Game Master. En plus des défis rencontrés au sein du monde virtuel d’Horizon, les joueurs devront également accomplir des quêtes dans le monde réel, et contrôler les quatre personnages dans leur vie quotidienne, « IRL ».

Caractéristiques du jeu :