Pour Noël, des fans décorent leur maison en hommage à la NES et à Super Mario Bros. 3

C'est une tradition que l'on trouve un peu partout dans le monde et plus particulièrement aux Etats-Unis. Dans différentes villes, pour les fêtes, les habitants rivalisent d'imagination pour décorer et illuminer la façade de leur maison, participant ainsi grandement à propager "la magie de Noël". Guirlandes clignotantes, étoiles scintillantes, Père Noël articulés , bonhomme de lumière ou encore petits lutins facétieux... Les décorations sont variées mais toutes ont en commun cette volonté de nous émerveiller en nous faisant retomber en enfance... Vu l'année particulièrement difficile que nous avons tous vécu, une famille américaine, fan de Nintendo a eu l'idée de faire un petit saut dans le temps, en décembre 1989 , à un moment plus paisible, lorsque les cadeaux en vogue étaient la NES et Super Mario Bros. 3. De façon très artisanale, la famille a ainsi reproduit devant sa maison une NES et deux manettes, un écran de télé avec une séquence de Super Mario Bros.3 ainsi qu'une lettre envoyée au Père-Noël en décembre 89. Un pur moment de magie pour petits et grands que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessous.