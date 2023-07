NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening - Unifiez le Japon dès à présent sur Nintendo Switch

La licence de stratégie militaire NOBUNAGA'S AMBITION est de retour ce 20 juillet 2023 avec un nouvel épisode intitulé NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening. En attendant de découvrir notre test dédié qui paraîtra dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement publié par KOEI TECMO.

Répondez à l'ambition dévorante de Nobunaga Oda et unifiez le Japon !

Les joueurs ont le soutien de fidèles seigneurs qui agissent selon leur propre volonté. Le système "Dominion" vous permet d'acquérir et d'allouer des territoires à vos seigneurs. En échange, ceux qui en bénéficient se consacrent au développement du clan. Répartissez les magnifiques terres de l'époque Sengoku du Japon comme bon vous semble et faites-les prospérer !

Avec plus de 2 200 officiers, un nombre encore jamais vu dans la série, vivez une histoire sensationnelle aux côtés de seigneurs uniques !

Ce jeu comprend également diverses fonctionnalités propres au 40e anniversaire de la série, comme les scénarios, les événements, les politiques et plus encore. Les éléments des titres précédents, comme la fonction d'édition qui permet aux joueurs de changer le statut des officiers, la musique d'ambiance et les scénarios, ou encore la création de nouveaux clans, sont également inclus.