NOBUNAGA’S AMBITION Awakening sortira cet été sur Nintendo Switch

Afin de célébrer les 40 ans (déjà !) de la licence NOBUNAGA’S AMBITION, KOEI TECMO Europe vient tout juste d'annoncer la sortie du jeu NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening sur Nintendo Switch et supports concurrents dès cet été. Pour avoir un aperçu de ce qui vous attend, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu. NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening sortira officiellement le 20 juillet 2023 exclusivement au format digital.

Dans NOBUNAGA'S AMBITION : Awakening, les joueurs découvriront la vie d'un daimyō, un puissant dirigeant japonais, à l'époque troublée de la période des États en guerre, le Japon du XVIe siècle. À la tête de leur propre clan, les joueurs devront prendre les meilleures décisions dans des domaines clés allant de l'économie à la diplomatie, en passant par la puissance militaire, dans l'espoir d'unifier le pays. Pour ce faire, ils seront épaulés par des serviteurs, des officiers de l'IA qui pensent et agissent selon leur propre jugement. Les serviteurs soumettront des propositions aux joueurs pour les aider à planifier leur stratégie de combat.

Les joueurs mettront en place des politiques qui auront un impact sur l'ensemble du clan et nommeront des détenteurs de terres qui développeront eux-mêmes des domaines. En outre, ils pourront également nommer des conservateurs, qui pourront modifier la tendance générale du clan, ainsi que des représentants du conseil qui les guideront lors de l'élaboration des politiques. Les joueurs peuvent même discuter directement avec leurs officiers pour renforcer leur allégeance et les empêcher de s'enfuir, et ces discussions directes peuvent ouvrir la voie à de nouvelles stratégies à mesure que les joueurs approfondissent les liens avec leurs serviteurs.

L'une des caractéristiques les plus populaires de la série, le siège, fait également son retour dans NOBUNAGA'S AMBITION : Awakening, mais sous une forme entièrement nouvelle. Pour la première fois dans la série, les sièges se dérouleront sur une seule carte avec différents types de terrain et des châteaux ou villes châteaux totalement différents, ce qui permettra aux joueurs de profiter de sièges dynamiques et d'un nouveau niveau de stratégie. Lors de l'attaque, les joueurs devront décider où percer et quel chemin emprunter, tandis que lors de la défense, ils devront décider où déployer l'équipement défensif et comment intercepter la force attaquante.

En outre, NOBUNAGA'S EMBITION : Awakening comprendra diverses caractéristiques propres au 40e anniversaire de la série, notamment des points de repère et des exploits qui influeront sur la stratégie. Les joueurs profiteront également d'une grande variété de scénarios, d'événements, de politiques et bien plus encore, ainsi que d'éléments des titres précédents tels qu'une fonction d'édition qui leur permettra de modifier le statut des officiers, la musique de fond et les scénarios, ou encore de créer de nouveaux clans.