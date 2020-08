No Straight Roads est disponible sur Nintendo Switch

C'est aujourd'hui que sort No Straight Roads sur nos consoles y compris la Nintendo Switch. Développé par Metronomik, No Straight Roads est un jeu action-aventure dans un univers musical. Vous y incarnez un modeste groupe de rock dont l'objectif sera de mettre fin à l’empire de la musique électronique.

Appuyé par une direction artistique originale et une bande-son à couper le souffle, le jeu promet des heures rock'n'roll dans Vinyl City. Nous vous invitons à regarder sans plus attendre le trailer de lancement du jeu disponible ci-dessous.

No Straight Roads est disponible aujourd'hui sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Êtes-vous prêts à faire monter les décibels ?

Source : Youtube