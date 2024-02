Nitro Deck + : CRKD annonce une nouvelle version premium de son Deck

CRKD, la marque déjà derrière le Nitro Deck (dont nous vous avions proposé un test complet) et qui vient d'annoncer sa propre manette vous propose aujourd'hui une révision complète de son Nitro Deck dans une version premium renommée le Nitro Deck +. Celui-ci intégre tout ce que le modèle de base faisait en proposant cette fois-ci :

Le tout pour un prix annoncé de 79,99 dollars (et probablement la même somme en euros) pour une sortie fin avril dans deux modèles, noir ou transparent.

NITRO DECK+

La Deck portable professionnelle pour la Nintendo® Switch™ et le modèle OLED.

Le NITRO DECK+ s'appuie sur les fondations de son prédécesseur, en intégrant une foule de nouvelles fonctionnalités améliorées basées sur les commentaires de la communauté suite à la sortie du Nitro Deck original.

Que vous jouiez à la maison ou en déplacement, de manière décontractée ou compétitive, le NITRO DECK+ offre la réactivité et la précision dont vous avez besoin pour profiter de vos jeux préférés confortablement et plus longtemps.

Confort amélioré

Mise à jour avec une disposition symétrique du manche à balai pour un meilleur confort.

Pas de dérive du stick

Équipé de pouces à effet Hall, le DECK+ offre un contrôle précis et réactif sans dérive du stick.

Jouer à quai

Chaque Nitro Deck+ est livré avec un adaptateur HDMI qui vous permet de jouer en mode docked lorsque vous êtes connecté à un téléviseur.

Sidekicks programmables

Les nouveaux boutons Sidekick entièrement programmables offrent davantage d'options de personnalisation.

Sensibilité de déclenchement réglable

Des déclencheurs à effet Hall sont intégrés pour vous permettre d'affiner le point d'actionnement préféré de vos déclencheurs.

Faible latence

La connexion directe via USB-C permet une expérience de jeu plus réactive et sans décalage.

Boutons arrière amovibles

Les boutons arrière programmables ajoutent de la polyvalence à votre style de jeu.

Embouts de bâtons interchangeables

Remplacez vos capuchons avec les packs de capuchons CRKD. Cela permet à votre Nitro Deck de garder un aspect et une sensation de fraîcheur plus longtemps.