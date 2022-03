NIS America - Pour célébrer ses 20 ans d'existence, la firme s'offre un nouveau logo

Décidément, 2022 semble être synonyme de changement pour pas mal d'entreprises. Après Bandai Namco, c'est au tour de NIS America, la filiale américaine de Nippon Ichi Software de changer son identité graphique, à commencer par son logo. Ce changement est un des premiers éléments mis en place pour célébrer les 20 ans d'existence de cette branche américaine sans qui bon nombre de titres à commencer par les Disgaea n'auraient sans doute pas pu voir le jour en Occident. Nous vous laissons donc découvrir ce nouveau logo sans plus attendre.

NIS America - Logo 2022

Logo Principal

Le logo principal de NIS America est un logo en forme de lettrine sans bordure. Ce style peint à la main a un aspect ludique et créatif qui s'inspire du Sum-e japonais (technique du lavis à l'encre).

Ce logo principal est destiné à être utilisé dans les principales applications de la marque.

Modèle avec Bordure

Cette bordure audacieuse, semblable à un pinceau, complète l'esprit ludique et créatif du logo principal tout en le rendant plus polyvalent pour une utilisation sur des textures et des photographies chargées.

Comme vous pouvez le remarquer, NIS America a fait le choix de la simplicité en s'inspirant du logo de la branche principale et sera proposé en version avec et sans bordure blanche. A noter qu'en plus de ce nouveau logo, le site web officiel de NIS America va également subir une refonte complète.