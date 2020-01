Nintendo Switch : un bundle de "rêve" pour fêter la nouvelle année au Japon

L'une des plus grandes enseignes japonaises de ventes de jeu, Yodobashi Camera,a mis en vente pour la nouvelle année, un bundle de "rêve"" (ou de "chance") contenant la Nintendo Switch et des Joy-Con bleu néon / rouge néon ainsi que quatre jeux (et non des moindres) : Dragon Quest XI S, Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Super Mario Maker 2 et The Legend of Zelda: Link's Awakening. Un bundle de "rêve" vendu 35 000 yens au lieu de 57 000 yens soit (plus ou moins) 285 euros au lieu de (plus ou moins) 460 euros ! Retrouvez des images de ce bundle ci-dessous.