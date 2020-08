Nintendo Switch : HORI dévoile une nouvelle manette pour enfants aux couleurs de Super Mario

Hori, spécialiste des accessoires et manettes en tous genres présente un nouveau pad mini aux couleurs de Super Mario sous licence Nintendo officielle. Conçu pour les enfants, ce pad filaire n'inclut pas les vibrations HD ni les fonctions NFC et du gyroscope et servira avant tout de manette de complément ou pour els jeunes enfants. Prévu aux Etats-Unis le 1er septembre prochain, le pad se laisse approcher avec une description et quelques images sur cette page.

