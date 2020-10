Nintendo Switch : Ni no Kuni, Rayman Legends, Alien : Isolation... Les meilleures promotions de la semaine sur l'eShop

Qu'elle semble loin l'époque de la Wii U durant laquelle les fans de Nintendo se plaignaient du peu de sorties de jeux... Aujourd'hui, la Nintendo Switch cartonne et accueille quasiment près de 50 nouveaux jeux chaque semaine, et cela depuis des mois et des mois ! Autant dire que l'eShop est saturé de jeux à un point tel que même les nouveaux titres ont du mal à se faire remarquer car bien souvent trop vite remplacer par d'autres... Nintendo a bien mis en place un onglet "découvrir" sur l'eShop avec notamment un jeu du jour, histoire de mettre à la une des jeux pas forcément connus mais il faut reconnaître qu'il est très difficile désormais de suivre les sorties sur la console de Nintendo. Si le jeu ne bénéficie pas d'un peu de publicité et d'un bon bouche à oreille, on peut très facilement zapper certains titres, et parfois de très bons titres. Alors bien sûr, on peut se dire que les meilleurs titres arrivent toujours à trouver leur public comme Hadès, actuellement en tête des ventes sur l'eShop.

Mais c'est parfois aussi le prix qui peut freiner le succès d'un jeu. Heureusement, chaque semaine, la console de Nintendo reçoit son lot de promotions plus ou moins intéressantes. Actuellement, par exemple il y a trois jeux Mario à -33% (voir détails ici.) Mais il y a aussi des dizaines de titres à prix réduit dont certains sont de vraies bonnes affaires.

Pour vous aider à vous y retrouver, retrouvez une sélection de titres à "petits prix" (moins de 20 euros) que vous pouvez obtenir actuellement sur l'eShop de la Nintendo Switch. N'hésitez pas à la compléter en partageant vos bons plans. Enjoy.