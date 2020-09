Nintendo Switch Online - Disgaea 5 Complete disponible gratuitement pendant une durée limitée

En plus de l'annonce ce jour de Disgaea 6 : Defiance of Destiny en exclusivité sur Nintendo Switch, Nintendo et NIS America vont mettre Disgaea 5 Complete à disposition des possesseurs d'un abonnement au Nintendo Switch Online. Déjà proposé par le passé avec ARMS et Pokkén Tournament DX, cette initiative permetta aux joueurs de découvrir le dernier opus en date de la licence durant une semaine complète, et pourquoi pas acheter le jeu pour continuer l'aventure.

Cette offre se tiendra du 23 septembre au 29 septembre 2020 . Pour télécharger le jeu rien de plus simple, il vous suffira de vous rendre sur la page eShop depuis votre Nintendo Switch et de suivre les indication pour télécharger Disgaea 5 Complete gratuitement.