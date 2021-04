Une Nintendo Switch Lite Bleue en vente dès le 7 mai

Nintendo France vient d'annoncer la sortie le mois prochain d'une console Nintendo Switch Lite Bleue. Ce nouveau coloris du modèle portable viendra donc s'ajouter aux autres versions corail, jaune, grise et turquoise déjà disponibles. Prévu le 7 mai prochain en France, la console accompagnera ainsi la sortie de New Pokémon Snap , le 30 avril et de Miitopia prévue le 21 mai. Retrouvez ce modèle en images sur cette page.

Le 7 mai 2021, une toute nouvelle couleur bleue viendra s'ajouter à la palette des coloris disponibles pour la console Nintendo Switch Lite. Tous les modèles de Nintendo Switch Lite sont conçus spécifiquement pour le jeu portable et permettent aux joueurs de garder une vaste collection de jeux toujours à portée de main. Console dédiée au jeu nomade, la Nintendo Switch Lite est dotée de commandes intégrées. Plus petite et légère que son aînée, elle fonctionne avec tous les jeux compatibles avec le mode portable dans le vaste catalogue de la Nintendo Switch.