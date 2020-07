Une idole japonaise du groupe de J-pop AKB48 dévoile son étonnante Nintendo Switch Lite

Anna Mori, une "idole" japonaise, ex membre du groupe de J-pop AKB48 a raconté une histoire amusante sur les réseaux sociaux. Grâce à une loterie, la jeune chanteuse s'est offerte une magnifique Nintendo Switch Lite corail... A priori, rien d'extraordinaire là dedans, sauf qu'en regardant sa Nintendo Switch Lite de plus près, Anna s'est aperçue qu'au contraire sa nouvelle console n'avait rien d'ordinaire... En effet, sa console a un "défaut" : elle possède deux boutons A et aucun bouton B !

Un erreur étonnante et à priori rare qui résulte sûrement d'un souci sur la chaîne d'assemblage qui a évidemment beaucoup amusé les fans de la chanteuse, certains remarquant que les deux A renvoyaient au prénom Anna et d'autres imaginant déjà le prix délirant auquel la console pourrait être vendue sur le net...

Retrouvez ci-dessous l'image de cette Nintendo Switch Lite pas comme les autres ainsi que les tweets publiées par la chanteuse. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.