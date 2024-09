Nintendo Switch - Les derniers packs Animal Crossing: New Horizons et Nintendo Switch Sports sont disponibles en Europe

La fin d'année se rapproche, et tandis que les yeux des joueurs sont tournés vers la remplaçante de la Nintendo Switch dont de nouvelles rumeurs circulent depuis quelques jours, Nintendo de son côté compte bien vendre un maximum de Nintendo Switch pour les fêtes. Pour cette occasion, ce sont 3 nouveaux packs qui arrivent sur le marché Européen :

Les packs Nintendo Switch Lite Animal Crossing: New Horizons sont disponibles en deux couleurs, l’édition Marie Hawaï corail, et l’édition Méli et Mélo Hawaï turquoise. Ornées de designs inspirés du jeu, ces consoles permettent aux joueurs d’emporter leur propre île paradisiaque avec eux où qu’ils aillent. Les deux packs incluent le jeu préinstallé et un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online.