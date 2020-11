La manette sans fil DualSense de la Playstation 5 fonctionne sur Nintendo Switch

Ce mois-ci , un nouveau chapitre de l'histoire des jeux vidéo va commencer avec la sortie de la nouvelle génération d'Xbox et de Playstation. Si on a déjà eu l'occasion d'écrire à quel point ces nouvelles consoles étaient différentes de la Switch et ne boxaient pas vraiment dans la même catégorie, on espère tout de même découvrir l'année prochaine un nouveau modèle de Switch qui permettrait à Nintendo de rester malgré tout dans la course... En attendant de découvrir (ou pas) tout ça, des petits chanceux s'amusent déjà avec les nouvelles consoles et font même parfois des petites expériences...

Ainsi, l'utilisateur du compte Twitter @BrokenGamezHDR_a réussi à connecter la manette DualSense de la Playstation 5 sur la... Nintendo Switch en utilisant un adaptateur 8bitdo. Apparemment, la manette PS5 est reconnue comme une manette Switch Pro et fonctionne plutôt bien comme vous pouvez le voir dans la vidéo du tweet ci-dessous.