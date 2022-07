Nintendo parle de sa situation commerciale en Russie au vu des récents événements

Dans son dernier meeting avec ses actionnaires, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa et Satoru Shibata, le président de Nintendo of Europe sont revenus sur la délicate question de la position de Nintendo vis à vis de la situation en Russie. Comme vous le savez, il n'est désormais plus possible d'acheter sur l'eShop russe et les livraisons de matériels provenant de Nintendo sont stoppées jusqu'à nouvel ordre en Russie, ce qui inclut évidemment les consoles, les jeux et autres accessoires en provenance de Nintendo.

Nintendo avait pris la décision "de suspendre l'expédition de tous les produits Nintendo vers la Russie dans l'avenir" pour des raisons officielles de logistique depuis le 12 mars dernier . Voici leurs récentes déclarations traduites :

Shuntaro Furukawa : "Depuis que le fournisseur de paiement du Nintendo eShop (qui exploite l'activité numérique) en Russie a suspendu les transactions en roubles russes, le Nintendo eShop russe est en mode maintenance depuis le 4 mars. De plus, en raison de la suspension des opérations du Nintendo eShop et de difficultés logistiques, nous n'expédions pour le moment aucun produit, y compris les produits physiques, en Russie. Nous ne discuterons pas de l'ampleur précise de l'impact, mais ce problème a un effet négligeable sur nos résultats financiers globaux puisque les ventes en Russie ne représentent qu'une petite partie des ventes globales du groupe Nintendo." Satoru Shibata : "En ce qui concerne les affaires dans la région russe, nous réfléchissons sérieusement à la manière de gérer cela à l'avenir, à la lumière de l'évolution des affaires mondiales. En Europe, comme dans d'autres régions, les ventes de Nintendo Switch restent stables, même dans sa sixième année, et l'intérêt des consommateurs est élevé. Bien que des changements dans l'environnement comme la situation en Ukraine et l'inflation mondiale existent, ces facteurs n'ont pas beaucoup affecté les progrès de l'activité Nintendo Switch en Europe."

Si Furukawa et Shibata sont clairs vis à vis de la situation économique et de son impact plutôt négligeable sur les finances de l'entreprise, rappelant notamment les ventes toujours très stables de la Nintendo Switch et ce même en Europe, il est clair que Nintendo étudie la situation, au jour le jour et de manière attentive. Une ouverture au monde intéressante pour un géant que l'on considère souvent comme "nippo-centré".

Source : Nintendo