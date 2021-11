Nintendo joue la nostalgie dans la nouvelle pub de Pokémon Diamant Étincelant & Pokémon Perle Scintillante

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante débarquent dans quelques jours sur Nintendo Switch. Pour autant, cela fait plusieurs semaines que Nintendo en fait la promotion, notamment à la télé. Depuis peu, cependant, une nouvelle publicité est diffusée sur les écrans de télé en France. Cette pub nous la joue nostalgie en rappelant que Pokémon Diamant et Pokémon Perle sont sortis initialement en 2007 sur NDS et que les joueurs d'hier peuvent devenir ceux d'aujourd'hui. Retrouvez cette publicité ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre 2021 .Le même jour, vous pourrez retrouver en magasin une Nintendo Switch Lite spéciale "édition Dialga & Palkia"