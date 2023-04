Nintendo gagne son procès en Cour d'Appel contre DSTORAGE et son site 1Fichier.com

Après un premier verdict en mai 2021, la société DSTORAGE connue entre-autres pour son site d'hébergement 1fichier.com a fait appel la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris suite à la plainte déposée par Nintendo. Pour rappel, Nintendo demandait à la société de faire retirer de sa plateforme des copies illicites de jeux Nintendo, un réel fléau que ce soit pour Nintendo mais aussi l'ensemble des acteurs proposants du contenu numérique.

C'est le 12 avril dernier que la décision de la Cour d'Appel a finalement été rendu. Donnant finalement raison à Nintendo, la Cour d'Appel de Paris confirme que le site 1fichier.com a obligation de retirer les copies illicites de jeux Nintendo dès maintenant, et la société DSTORAGE se voit également infligé une amende de 442 750 euros à titre de dommages et intérêts et à 25 000 euros au titre des frais de justice exposés par Nintendo. Cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation. Vous retrouverez l'intégralité du communiqué de Nintendo ci-dessous. Reste à savoir maintenant si DSTORAGE ira en cassation, et surtout étudier la faisabilité d'une telle demande.