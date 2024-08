Nintendo Dolphin : nouvelles images du prototype de la GameCube

On serait méchant, on dirait que ça sent le sapin, mais, au moins, le site Console Variations a tenu sa promesse de publier des images du prototype de la GameCube, alors nommé par son nom de code, la Nintendo Dolphin.

A première vue, le prototype est assez conforme à la console finale à quelques détails près comme les ports manettes qui sont à l'envers, le bouton de marche/arrêt qui est sur le côté et bien évidemment le logo de la console qui est différent... Par contre, la console n'a pas de connectique... Et pour cause, ce prototype est en bois (avec un revêtement donnant un effet plastique) !

Vous remarquez quelque chose ? Il n'y a pas de ports ! Nous avons regardé de plus près, et MALHEUREUSEMENT. Cette console est un système physique EN BOIS, qui n'est pas fonctionnel !.. Le rêve a été brisé en ce qui concerne le firmware et les dumps.. La console était en bois avec une sensation/texture en plastique, C'était aussi beaucoup plus lourd qu'une Game Cube classique.

Alors, on ne sait pas trop d'où vient ce prototype et quel était son rôle, mais pour en savoir plus sur la Nintendo Dolphin, Console Variations devra continuer ses recherches.

En attendant, retrouvez les images publiées par le site sur cette page, et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Plus d'infos sur ce prototype, sur le site Console Variations

,