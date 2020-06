Les Nintendo Direct pourraient être remplacés par "quelque chose de plus efficace"

Initié par feu Satoru Iwata en octobre 2011 , les Nintendo Direct sont des vidéos de présentation de jeux vidéo mais surtout un moyen de communication précurseur qui donne un accès privilégié et "direct" aux informations en mettant les joueurs au même niveau que les journalistes. En bientôt dix ans , Nintendo a multiplié les Nintendo Direct et ses diverses déclinaison, provoquant toujours une grande effervescence chez les joueurs. Cependant depuis plusieurs mois alors que SONY et Microsoft mais aussi de nombreux autres acteurs du marché se sont mis à produire leur propre version des Direct, les Nintendo Direct ont quasiment disparu. Nintendo a bien fait quelques vidéos spéciales consacrées à un jeu en particulier ou aux "Nindies" et il y a eu un NlNTENDO Direct Mini en mars dernier mais le dernier "grand" Nintendo Direct date désormais de septembre 2019... Et les joueurs commencent à se demander si Nintendo n'est pas en train d 'abandonner purement et simplement le format...

Il est vrai que depuis la mort de Satoru Iwata mais aussi le départ de Reggie Fils-Aimé (et d'autres aussi...), Nintendo n'est plus vraiment incarné si ce n'est par Shigeru Miyamoto dont la figure s'impose un peu comme celle d'un Walt Disney en se mettant au-dessus de la mêlée. Mais le dialogue "direct" entre les joueurs et les dirigeants de la firme semble avoir du plomb dans l'aile, les nouveaux dirigeants étant plus distants et préférant s'adresser aux actionnaires plutôt qu'aux joueurs.

De plus en dix ans , le monde médiatique a énormément changé et les canaux de diffusion et de communication se sont multipliés notamment avec les réseaux sociaux. La pertinence de regrouper plusieurs annonces dans une seule vidéo se pose car non seulement cela peut amoindrir l'impact de certaines annonces par rapport à d'autres mais aussi il y a un risque de décevoir voir d’énerver les joueurs en ne leur offrant pas ce qu'ils ont attendu et espérer pendant plusieurs semaines. Résultat, depuis quelque temps déjà, Nintendo préfère annoncer ses jeux au compte-gouttes en utilisant les réseaux sociaux comme récemment avec l'annonce du nouveau Paper Mario.

Lors de la 80eme assemblée générale annuelle des actionnaires de Nintendo, le président de la société, Shuntaro Furukawa a été interpellé sur l'avenir des Nintendo Direct et sa réponse souffle un peu le chaud et le froid. D'un côté le président reconnaît que les Nintendo Direct sont un moyen très efficace pour transmettre du nouveau contenu de jeu et des annonces aux joueurs, de l'autre il précise que si d 'autres moyens plus efficaces se faisaient jour, Nintendo pourrait envisager de les utiliser afin d 'apporter de la meilleure façon les informations aux joueurs.

Alors pour le moment on ne voit pas trop quel nouveau moyen Nintendo pourrait utiliser pour présenter ses jeux. On imagine néanmoins que sans la crise sanitaire mondiale, un Direct ou assimilé aurait du être diffusé ce mois-ci et que Nintendo a forcément des jeux à présenter pour Noël... Alors seront-ils présentés au compte-gouttes sur les réseaux ou dans un Direct à venir ? A moins que Nintendo utilise un "nouveau moyen plus efficace" pour les annoncer ?

Comme toujours : wait and see... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

VOIR AUSSI : petit tour de tous les NlNTENDO DlRECT de l'E3