Nintendo Switch 2

Un Fire Emblem: Fortune's Weave Direct annoncé pour ce 4 août 2026

Par ggvanrom - Il y a 4 heures

Le 17 septembre prochain, la Nintendo Switch 2 va recevoir ce qui pourrait bien être le Fire Emblem le plus ambitieux à ce jour avec Fire Emblem: Fortune's Weave. Si la communication était pour le moment principalement cantonnée à des publications sur X et sur l'application Nintendo Today!, Nintendo semble vouloir prendre le taureau par les cornes et vient d'annoncer la tenue d'un Fre Emblem: Fortune's Weave Direct pour ce mardi 4 août 2026 à partir de 16h00 heure de Paris. Au menu, 20 minutes qui nous permettront de découvrir de nouvelles informations sur le jeu. Y-aura-t'il de nouvelles fonctionnalités ? Davantage de détails sur l'intrigue ? Vous saurez tout demain !

Fire Emblem: Fortune's Weave - Collection Dagdanienne
Date de sortie : 17 septembre 2026
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Fire Emblem: Fortune's Weave
Nintendo
Intelligent Systems

  • 17 septembre 2026
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