Un Fire Emblem: Fortune's Weave Direct annoncé pour ce 4 août 2026

Le 17 septembre prochain , la Nintendo Switch 2 va recevoir ce qui pourrait bien être le Fire Emblem le plus ambitieux à ce jour avec Fire Emblem: Fortune's Weave. Si la communication était pour le moment principalement cantonnée à des publications sur X et sur l'application Nintendo Today!, Nintendo semble vouloir prendre le taureau par les cornes et vient d'annoncer la tenue d'un Fre Emblem: Fortune's Weave Direct pour ce mardi 4 août 2026 à partir de 16h00 heure de Paris . Au menu, 20 minutes qui nous permettront de découvrir de nouvelles informations sur le jeu. Y-aura-t'il de nouvelles fonctionnalités ? Davantage de détails sur l'intrigue ? Vous saurez tout demain !

Les Jeux Héroïques approchent !



Rendez-vous le 4 août à 16:00 pour un Fire Emblem: Fortune's Weave Direct d'environ 20 minutes qui dévoilera de nouvelles informations sur ce titre.



Rendez-vous ici : https://t.co/q6p3xqbMT7 pic.twitter.com/nkQlezYDyx — Nintendo France (@NintendoFrance) August 3, 2026