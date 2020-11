Nintendo explique que finalement on peut utiliser un peu d'alcool pour désinfecter sa Nintendo Switch et ses Joy-Con

Régulièrement, Nintendo donne des conseils pour entretenir et nettoyer sa Nintendo Switch. Il y a quelques mois, en pleine expansion du coronavirus, la firme avait ainsi déconseiller de désinfecter sa console avec de l'alcool pour ne pas en altérer les matériaux. Le mieux était, selon la firme d'utiliser un chiffon en microfibre humidifié et de laisser quelque temps la console sans utilisation pour être sur d'éliminer toute trace de microbes et de virus. Aujourd'hui, changement de discours : Nintendo publie (au Japon) de nouvelles consignes dans lesquelles il est conseillé désormais d'utiliser une solution hydroalcoolique à 70%.

Alors c'est vrai que depuis, la situation s'est quelque peu tendue et que la peur s'est installée dans les foyers. Une narine qui dépasse d'un masque ou un éternuement peuvent parfois provoquer des montées d'angoisse. Il est vrai aussi que nos connaissances sur le virus ont évolué même s'il y a toujours beaucoup d'études contradictoires sur sa durée de vie sur les objets et sur le risque que l'on prend à les manipuler par la suite- le coronavirus comme les virus de l'hiver se transmettant beaucoup par les mains. Avec tout ça, difficile pour Nintendo de simplement conseiller de désinfecter sa Switch avec un chiffon.

Ainsi, si pour enlever la saleté de la console et de ses accessoires/manettes Nintendo conseille toujours d'utiliser la méthode avec la microfibre humide, pour les désinfecter en revanche, Nintendo conseille désormais d'utiliser une solution solution hydroalcoolique à environ 70%. Nintendo précise qu'il faut évidemment utiliser des solutions prévues à cet effet et surtout de ne pas utiliser de détergent. Il faut ausi éviter de lui donner un bain ! Des conseils de bon sens en quelque sorte que nous vous invitons à retrouver ci-dessous avec les consignes (traduites) du site officiel de Nintendo Japon.

Nous allons vous montrer comment entretenir la Nintendo Switch. Veuillez lire ceci lorsque vous êtes préoccupé par la saleté ou que vous souhaitez désinfecter. *Lors du nettoyage de l'unité principale, coupez l'alimentation et débranchez les câbles connectés. Quand la console et les manettes sont sales Essuyez doucement avec un chiffon doux et propre qui a été humidifié avec de l'eau et bien essoré. N'utilisez pas de solvants organiques tels que des diluants ou de la benzine. Pour désinfecter la consoles et les manettes Humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec une solution désinfectante disponible dans le commerce avec une concentration d'alcool d'environ 70% et essuyez doucement.

N'utilisez pas de désinfectants ou de solvants autres que l'alcool. De plus, après la désinfection, assurez-vous qu'il est complètement sec avant de l'utiliser. Veuillez noter les points suivants lors de la désinfection avec de l'alcool. N'utilisez pas d'alcool qui n'est pas destiné à la désinfection, comme le carburant. Cela pourrait endommager l'équipement.

N'appliquez pas le désinfectant directement sur l'appareil et ne plongez pas l'appareil dans le désinfectant. L'humidité contenue dans le désinfectant alcoolisé peut pénétrer à l'intérieur et l'équipement peut se décomposer.

Après la désinfection, assurez-vous qu'il est complètement sec avant utilisation. Si vous l'utilisez lorsqu'il n'est pas sec, l'équipement peut être endommagé. Si l'équipement tombe en panne sans respecter ces précautions, des frais de réparation peuvent vous être facturés.

Source : Nintendo