Nintendo déconseille de désinfecter ses Joy-Con avec de l'alcool

En pleine pandémie de COVID-19, de nombreux joueurs sont sûrement tentés, en plus du lavage régulier des mains, de désinfecter leurs manettes et leurs Joy-Con avec des solutions hydroalcooliques... Cependant Nintendo déconseille d'utiliser de l'alcool sur ses manettes car cela risquerait de les altérer en les décolorant et pire en les déformant. La société déconseille aussi d'utiliser des désinfectants sans alcool et même tout simplement de l'eau (en tout cas directement) !

Officiellement, pour nettoyer ses Joy-Con et plus largement la Nintendo Switch, il faut utiliser un chiffon en micro fibre que l'on peut tout de même humidifier et pour les petites parties difficiles à atteindre prendre un coton tige. Cependant si vous avez un doute sur la présence du virus sur vos manettes, il faut bien les nettoyer de la façon indiquée avant de les laisser à l'air libre dans un coin quelques heures (voire même une journée) sans utilisation.

Une précaution qui devrait être suffisante pour écarter tout risque de contamination sachant qu'encore une fois, l'important c'est de se laver très régulièrement les mains.