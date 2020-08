Nintendo annonce l'arrivée de la Nintendo Switch au Brésil

Petite surprise de la journée pour nos amis les brésiliens. Nous apprenons aujourd'hui par le biais du compte Twitter Nintendo of America que la Nintendo Switch va bientôt arriver officiellement au Brésil . Après l'arrivée de la console hybride de Nintendo en Chine, c'est au tour des brésiliens de bénéficier aux aussi du catalogue de la Nintendo Switch. Cette heureuse nouvelle devrait faire grimper les ventes hardware mais aussi de software de la console.

Cette information n'aura aucun impact sur la communauté française mais nous sommes heureux chez Nintendo-Master de voir que la Nintendo Switch devient de plus en plus accessible à travers le monde.

Greetings to all the Brazilian Nintendo fans out there! We’re excited to announce that #NintendoSwitch will be coming soon to Brazil!



