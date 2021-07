Nintendo se serait retiré à la dernière minute de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Alors que les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo ont débuté avec une tension palpable sous fond de COVID-19, force est de constater que la cérémonie d'ouverture a été riche en émotions pour les amateurs de jeux vidéo. En effet, durant la présentation des athlètes, nous avons eu l'occasion d'entendre une myriade de musiques tirées de nos jeux préférés, passant de Sonic à Final Fantasy. Mais une question est restée en suspend : où était donc passé Nintendo lors de l'événement ? En effet, aucune musique de la firme ni de la franchise Pokémon n'ont été entendues lors de la cérémonie d'ouverture. Chose étonnante quand on se souvient de l'implication de Nintendo aux JO de Rio, du poids de la firme au Japon dans le domaine du jeu vidéo, et essentiellement de l'existence d'une petite licence en collaboration avec SEGA : Mario & Sonic aux Jeux Olympiques.

D'après un rapport complet dévoilé par le site Bunshun, et mis en lumière par VGC, la firme du plombier devait bel et bien faire partie du paysage à l'occasion des JO 2020 de Tokyo. Une mise en scène avait effectivement été envisagée avec le retour du tuyau vert emblématique de Mario, et Lady Gaga émergeant de la casquette rouge du plombier. Entre autres, il y avait également dans les papiers des organisateurs la planification d'une séquence d'introduction rendant hommages aux jeux vidéo de l'ère 8-bits, mais d'après VGC, le fait que le projet ait été annulé aurait contrarié Shigeru Miyamoto qui s'était grandement impliqué dans le sujet.

Shigeru Miyamoto a été fortement impliqué dans le processus créatif, participant à des réunions "hebdomadaires" à Tokyo pendant un certain temps. Il est suggéré que Nintendo a eu des "sentiments mitigés" lorsque ce concept a finalement été supprimé.

Pour revenir sur l'introduction musicale que nous avons tous pu apprécier (à revoir ici), il semblerait d'après le rapport que la décision du retrait des musiques de Nintendo et de Pokémon ait été prise assez tardivement. Un script daté du 16 juin indiquait notamment que des morceaux de Super Mario Bros., The Legend of Zelda et Pokemon devaient bien être au programme.

Bunshun aurait tenté de contacter Nintendo pour en apprendre davantage sur la non-présence du géant japonais à cet événement sportif mondial, mais Nintendo aurait refusé de commenter sur le sujet.