Les jeux vidéo font le show lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2020 mais sans Mario

Après un report historique d'un an, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 viennent officiellement d'être lancés via une cérémonie d'ouverture qui pour la première fois s'est déroulée à huis clos avec des pixels en guise de public. L'occasion, malgré tout, d'un grand show mettant à l'honneur toutes les délégations présentes qui ont comme à l'accoutumée défilé les unes après les autres. Un rituel immuable qui toutefois s'est distingué cette année par sa bande son qui a forcément titillé les oreilles de plus d 'un gamer devant son écran.. En effet, parmi les musiques choisies pour la cérémonie, les fans de jeux vidéo ont pu notamment reconnaitre les scores de Monster Hunter, Sonic, The Hedgehog, Final Fantasy, Chrono Trigger, Dragon Quest , Kingdom Hearts et bien d'autres encore. Une vraie reconnaissance pour le 10eme art même si on ne peut que s'étonner de l'absence de jeux Nintendo dans la sélection alors qu'en 2 016 , Mario avait été présenté comme l'un des ambassadeurs des J.O. de 2020 (souvenez-vous.)Peut-être que Mario se réserve pour la cérémonie de clôture ? C'est en tout cas une absence très étonnante...

Quoiqu'il en soit, vous pouvez retrouver tous les jeux et même les titres des morceaux grâce à une fan qui en a dressé une liste sur Twitter. Et pour avoir un aperçu de la cérémonie et de sa bande son, retrouvez quelques extraits toujours postés sur Twitter.

TOKYO OLYMPICS 2020 OPENING CEREMONY VIDEO GAME MUSIC LIST #Tokyo2020 pic.twitter.com/9DPuHDyjEc — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 23, 2021

Never would I have ever imagined KINGDOM HEARTS OLYMPIC COLISEUM MUSIC would be playing at the ACTUAL #Olympics. AND FF MUSIC TOO!!!????



It truly feels good to be a Kingdom Hearts, Final Fantasy, and video game fan today where the world is watching a celebration with this music ???? pic.twitter.com/j3lQnc9KkY — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 23, 2021

Of course Japan would start the Olympics parade of nations with the theme to Dragon Quest pic.twitter.com/gjdbwMENfw — Stephen Stapczynski (@SStapczynski) July 23, 2021