Nintendo 3DS : ses derniers chiffres de ventes comparés à ceux des Game Boy et de la Nintendo DS

Nintendo a publié hier son bilan trimestriel (dont vous pouvez retrouver un résumé ici) et mis à jour différentes données concernant les ventes de ses consoles et de leurs jeux. C'est notamment le cas de la 3DS dont les ventes mondiales s'élèvent désormais à 75,71 millions d'unités. Un score plus qu' honorable surtout pour une console qui avait très mal commencer sa carrière... qui en fait tout de même la console portable de Nintendo la moins vendue ! En effet, elle se place derrière la Game Boy Advance ( 81,51 millions d'exemplaires ) le Game Boy ( 118,69 millions d'exemplaires ) et la Nintendo DS ( 154,02 millions d'exemplaires ).

Console Console (ventes en millions) Jeux (ventes en millions) Game Boy / Game Boy Color 118.69 501.11 Game Boy Advance 81.51 377.42 Nintendo DS 154.02 948.69 Nintendo 3DS 75.71 382.22

VOIR AUSSI : LA FOLLE HISTOIRE DES CONSOLES PORTABLES

Source : Nintendo