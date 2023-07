Nickelodeon All-Star Brawl 2 - Les personnages de cartoons reviennent pour une bagarre générale

Après un premier opus qui a manifestement su trouver son public, les personnages de cartoons de l'écurie Nickelodeon seront de retour cet automne pour une mêlée générale avec la sortie de Nickelodeon All-Star Brawl 2. Si l'on aurait pu penser que GameMill Entertainment se serait appuyé sur les bases du premier opus pour améliorer la formule, ils ont au contraire fait le chois de tout reconstruire de zéro, avec un gameplay et des mécaniques réimaginées. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu ci-dessous. Nickelodeon All-Star Brawl 2 est attendu en versions physique et dématérialisée pour le 24 octobre 2023 sur Nintendo Switch et consoles PlayStation.

À propos de Nickelodeon All-Star Brawl 2 : Nickelodeon All-Star Brawl 2 vous laisse vous affronter avec la plus grande et la meilleure liste de personnages de combat à ce jour, y compris de tout nouveaux personnages comme Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Carlo Tentacule, Jimmy Neutron, et bien plus encore ! Choisissez vos bagarreurs préférés, maîtrisez leurs coups uniques et utilisez de nouveaux Supers Coups puissants pour porter le coup de grâce avec vos amis ou dans le cadre d'une campagne de jeu roguelike unique ! Caractéristiques principales : Une toute nouvelle expérience de jeu de combat : Reconstruit et repensé de fond en comble, Nickelodeon All-Star Brawl 2 redéfinit ce que peut être un jeu de combat Nickelodeon avec de tout nouveaux visuels, sons, animations, modes de jeu, stages, mécaniques, provocations et ensembles de coups, le tout adapté à tous les niveaux de jeu du débutant au compétitif.

: Reconstruit et repensé de fond en comble, Nickelodeon All-Star Brawl 2 redéfinit ce que peut être un jeu de combat Nickelodeon avec de tout nouveaux visuels, sons, animations, modes de jeu, stages, mécaniques, provocations et ensembles de coups, le tout adapté à tous les niveaux de jeu du débutant au compétitif. Des Brawlers nouveaux et améliorés

: Le roster de Nickelodeon All-Star Brawl 2 est plus grand et meilleur que jamais, avec encore plus de variété dans la façon de jouer de chaque personnage unique. Affrontez les nouveaux combattants de Nickelodeon ainsi que les favoris des fans qui reviennent ! Frappez fort avec les Supers

: Boostez vos combattants avec de nouveaux Supers incroyables, qui peuvent infliger des coups dévastateurs à vos adversaires. Campagne solo

: Nickelodeon All-Star Brawl 2 sera lancé avec une campagne unique comportant des éléments de roguelike. Mettez vos compétences à l'épreuve en vous battant pour empêcher Vlad Plasmius, le grand méchant de Danny Phantom, de s'emparer de l'univers Nickelodeon ! Doublage vocal pour tous les personnages jouables

: Ressentez l'énergie et l'excitation de chaque attaque grâce aux voix de tous les combattants, notamment celles de Tom Kenny (Bob l'éponge) et de Bill Fagerbakke (Patrick Étoile de mer). Mini-jeux en pagaille

: Nickelodeon All-Star Brawl 2 présente de tout nouveaux mini-jeux à jouer seul ou avec des amis. Affrontez les meilleurs scores du classement mondial dans Pinch the Blimps, Whack-a-Bot et Irken Armada Bootcamp Survival. Jeu cross-plateforme complet : affrontez jusqu'à quatre joueurs sur n'importe quelle plateforme grâce à un jeu cross-play transparent, utilisant un netcode amélioré pour les consoles et les PC.