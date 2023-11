Nickelodeon All-Star Brawl 2 dévoile la date de sortie de son édition physique

Initialement attendu pour la fin du mois d'octobre sur Nintendo Switch et supports concurrents, Nickelodeon All-Star Brawl 2 sortira finalement en deux temps. La version dématérialisée du jeu de combat cross-over entre personnages de dessin animés est disponible depuis le 7 novembre 2023 sur l'eShop. Les versions physiques quant à elles seront disponible à partir du 15 décembre dans toutes les boutiques.

À propos de Nickelodeon All-Star Brawl 2 :

Nickelodeon All-Star Brawl 2 vous laisse vous affronter avec la plus grande et la meilleure liste de personnages de combat à ce jour, y compris de tout nouveaux personnages comme Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Carlo Tentacule, Jimmy Neutron, et bien plus encore ! Choisissez vos bagarreurs préférés, maîtrisez leurs coups uniques et utilisez de nouveaux Supers Coups puissants pour porter le coup de grâce avec vos amis ou dans le cadre d'une campagne de jeu roguelike unique !

Caractéristiques principales :