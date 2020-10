Netflix x Assassin's Creed : un nouveau live action teasé

Après la série The Witcher et prochainement Cyberpunk 2077, Resident Evil, etc. c'est au tour de l'une des séries les plus cultes d'Ubisoft qui aura le droit elle aussi à une adaptation en live action par Netflix à savoir Assassin's Creed. Teasé aujourd'hui sur les réseaux sociaux par le biais du compte Twitter officiel de Netflix, cette nouvelle a fait le tour d'Internet et a embrasé la toile. Actuellement, nous savons que Jason Altman et Danielle Kreinik, de la filiale Film et Television d'Ubisoft, seront les producteurs exécutifs de cette série. De plus, selon les dires du site Deadline, le contrat entre Ubisoft et Netflix cacherait aussi deux séries animées.

Malheureusement; les fans devront se contenter d'une courte vidéo teaser, disponible ci-dessous avant d'obtenir de nouvelles informations. Pour le moment aucune date ne nous a été évoquée mais nous vous tiendrons évidemment informés sur Nintendo-Master si les choses commencent à bouger.