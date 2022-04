Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars - Découvrez les premières minutes de jeu de la version Nintendo Switch

Que se passe-t'il lorsque vous faites rencontrer une licence mettant en avant des déesses représentant des consoles de jeux avec une licence mettant en avant des shinobis avec beaucoup de fan-service ? Vous obtenez Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars sur Nintendo Switch. Alors que le titre doit arriver sur l'eShop de la console ainsi qu'en version physique, les premières versions du jeu on été envoyées à la presse en attendant la publication des premières notes. Si c'est l'ami Lotario qui s'occupera du test de notre côté, nous vous laissons retrouver en attendant les 45 premières minutes de gameplay en vidéo publiées par la chaîne Handheld Player. Jeu de niche oblige, Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars sera uniquement sous-titré en anglais.

Pour rappel, Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars sera disponible à partir du 22 avril 2022.

Neptunia et SENRAN KAGURA unissent leurs forces dans ce RPG hack 'n slash ! Associez 10 personnages jouables pour trancher à travers les hordes ennemies, canaliser les éléments et effectuer des attaques de personnages spéciaux. Trouvez ensuite votre centre avec le mini-jeu "Peaches & Cream Meditation" avant de relever les défis d'après-match de "Yomi-Training" !

Caractéristiques principales

Quand deux ne font plus qu'un – Les deux nations belligérantes de Neptunia et de SENRAN KAGURA ont uni leurs forces dans ce RPG riche en action ! Choisissez 2 personnages parmi les 10 disponibles (y compris deux nouveaux personnages, Yuuki et Goh) pour partir à l'aventure. Au combat, passez rapidement d'un personnage à l'autre !

L'art du Ninja – Chaque personnage dispose de compétences d'art ninja (les Ninja Art Skills), un ensemble unique de compétences. Enchaînez les techniques pour faire mordre la poussière à vos ennemis. Les ninjas et les shinobis disposent également de projectiles qui peuvent infliger des dégâts ou des altérations d'état temporaires qui ralentissent les ennemis.

Gardez la classe grâce aux gemmes spirituelles (Spirit Gems) – Collectez des gemmes spirituelles pour améliorer vos statistiques ! La légende raconte qu'en les arrangeant de certaines façons, on peut améliorer encore plus ses statistiques...

Êtes-vous un véritable guerrier ninja ? – Un mini-jeu d’adresse, Peaches & Cream Meditation, permet aux joueurs de tester leur équilibre. Remplissez la jauge de pêche et améliorez vos statistiques au combat ! De plus, vous pourrez tester votre puissance grâce à un mode qui se débloque uniquement après la quête principale : Entraînement Yomi ! Les ninjas et shinobis experts pourront faire face à 8 épreuves différentes, chacune disposant de ses propres restrictions pour la rendre plus difficile !

À propos de Neptunia x SENRAN KAGURA :

Gamninjustri – un lieu où se réunissent toutes sortes de ninjas.

Alors que les Daimyos des nations s'affrontaient dans une lutte de pouvoir, les tensions entre deux grandes nations ont commencé à s'exacerber. Ces deux nations sont les berceaux de deux écoles d'arts martiaux très puissantes.

Le style Compa, qui maîtrise les arts ninjas basés sur la technique de l'Ordre.

Le style Honeypa, qui maîtrise les arts ninjas basés sur la technique de l'Action.

Les compétences des deux camps s'opposaient dans une impitoyable compétition afin d'atteindre l'hégémonie, mais en plein cœur du conflit, une mystérieuse armée de ninjas mécaniques est passée à l'attaque.

Cette armée de ninjas mécaniques a envahi les petites nations en quelques instants, et le chef de la légion Steeme, Yoh Gamer, a alors fait une annonce au monde entier :

La super guerre NINJA, qui déterminera l'école la plus puissante du monde, est sur le point de commencer !