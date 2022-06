Neon White se lance en vidéo

Désormais disponible sur Nintendo Switch, le dernier jeu du créateur de Donut Country,Ben Esposito et d'Angel Matrix, Neon White était très attendu. Édité par Annapurna Interactive, le titre vous mettra dans la peau d'un chasseur de démons au paradis ayant pour rôle...de tuer tous les démons. Mélange entre jeu de cartes et jeu de tir, le titre le plus survolté de ce milieu d'année sur Nintendo Switch vous attends au prix de 21,99 euros.

Pour en savoir plus sur le jeu, Annapurna Interactive vous ont concoctés une bande-annonce de lancement qui vous donne un bel aperçu du gameplay du titre.