Neon Doctrine présente 3 titres Nintendo Switch à l'occasion de l'événement The Indie Houses

A l'occasion de l'événement The Indie House, l'éditeur Neon Doctrine a tenu à présenter les prochains titres de leur catalogue à paraître sur PC et consoles. Sur les 6 jeux présentés, ce sont 3 d'entre-eux qui se sont offert une sortie sur Nintendo Switch :

Lamentum

Guidez Victor Hartwell à travers des pièges mortels et combattez des monstres terrifiants alors qu'il tente de sauver sa femme Alissa du manoir de Grau Hill lorsque Lamentum arrivera sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox One le 31 août 2021 ! La seule chose plus terrifiante qu'un manoir hanté ? Perdre votre femme bien-aimée dans ses couloirs blasphématoires et sanglants.

Lire notre test dédié.

The Legend of Tianding

Le plus célèbre hors-la-loi de Taïwan débarque sur PC et Nintendo Switch le 27 octobre 2021 ! Dans The Legend of Tianding, un jeu d'action en 2D à défilement latéral situé à Taipei au début du 20e siècle, découvrez l'histoire de la lutte de Taïwan pour se libérer du Japon impérial à travers les yeux de son légendaire maître voleur !

Vigil : The Longest Night - Contenu Supplémentaire

Enfin, nous faisons un autre tendre adieu à l'un de nos jeux les plus populaires. Faites une dernière incursion dans le monde de la nuit sans fin. Vigil : The Longest Night propose une dernière mise à jour, avec de nouveaux équipements, de nouveaux boss, de nouvelles options cosmétiques et deux nouvelles zones à explorer : Les catacombes de cristal violet et la Cité des racines.