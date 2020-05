NBA 2K20 proposé à prix imbattable sur Nintendo Switch

Promotion de l'année ou bien erreur malencontreuse ? Disponible sur Nintendo Switch depuis le 6 septembre 2019, NBA 2K20 est actuellement proposé au prix imbattable de 2,99€ au lieu de 59,99€ sur l'eShop de la console hybride, soit une promotion de -95% !

Si jamais vous avez quelques points or en rab et que vous souhaitez profiter du bon plan, cette promotion est apparemment valable jusqu'au 27 mai 2020 . Attention en revanche à prévoir une carte micro-SD à grande capacité, le jeu vous demandera la bagatelle de 42,5 Go.

NBA 2K est devenu bien plus qu'une simulation de basket. 2K continue de redéfinir les limites des jeux de sport avec NBA 2K20, qui propose un gameplay, des graphismes et des modes de jeu incomparables, ainsi qu'un contrôle des joueurs et des options de personnalisation révolutionnaires. De plus, grâce à son monde ouvert immersif, NBA 2K20 est une plateforme où se rassemblent les amoureux du ballon, réel comme virtuel, afin de créer la culture du basket de demain.

Source : Nintendo