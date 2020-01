Kobe Bryant : la légende du basket disparaît dans un crash d'hélicoptère - NBA 2K20 lui rend hommage

C'est un choc qui secoue le monde entier depuis quelques heures. Kobe Bryant, la star du basket, quintuple champion NBA avec son club des Lakers est mort dimanche à 41 ans dans un crash d'hélicoptère qui a coûté la vie à huit autres personnes dont sa fille de 13 ans, Gianna Bryant. Depuis les hommages se multiplient un peu partout, notamment dans le jeu NBA 2K20 dans lequel désormais une image, hommage à la star, apparaît avant chaque match. Le compte Twitter du jeu a également partagé un message d'hommage (voir ci-dessous.)

RIP to a Legend. Thank you for your many contributions on and off the court. You are greatly missed pic.twitter.com/XesYS63Uhp