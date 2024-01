Narita Boy sera disponible en mars en versions physiques sur Nintendo Switch

Nous vous en parlions en décembre dernier, c'est désormais officiel, Selecta Play, Team17 Digital, le développeur indépendant Studio Koba et Just For Games ont signé un partenariat pour distribuer Narita Boy en version physique sur Nintendo Switch et Playstation 4. Les éditions physiques seront disponibles le 22 mars 2024 en versions standard et collector.

L'édition physique standard du jeu contiendra en bonus une bande dessinée papier exclusive. L'édition collector contiendra quant à elle :

Boîte collector "Back to VHS"

Jeu physique

Bande dessinée exclusive Narita Boy

ArtBook collector, 72 pages

Épinglette " Save the Arcade World"

Set d'autocollants

OST en Digipack par Salvinsky