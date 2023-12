Narita Boy aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Développé par Studio Koba et édité par Team17 sur l'eShop de la Nintendo Switch en 2021, Narita Boy va s'offrir un retour en 2024 sur le devant de la scène. Un partenariat a été signé avec SelectaPlay pour proposer le "RetroVania" en version physique dans le début de l'année 2024 dans les boutiques européennes. Nous vous laissons découvrir un premier aperçu du jeu ci-dessous, ainsi qu'un trailer.

Ce dernier est devenu un véritable succès ! Les cartouches s'arrachent dans le monde entier. En seulement quelques semaines, Narita Boy devient le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, reconnu pour son histoire aux accents fantastiques autour de la Techno-sword et son aventure plus immersive que jamais.

Pendant ce temps, à l'intérieur-même du code, le Digital Kingdom reconnecte avec la réalité. Le terrible Him est revenu et a effacé la mémoire du Creator. Le programme de contrôle, Motherboard, a activé le protocole Narita Boy avec l'aide de ses agents.

Les Stallions arrivent, et le Digital Kingdom a besoin d'un héros.