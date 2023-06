MythForce - Un rogue-like en vue FPS fait son entrée sur Nintendo Switch

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, MythForce développé par Beamdog propose un titre séduisant, mêlant aventure et rogue-like en solo et multijoueur, le tout dans une ambiance cartoon des années 90. Attendu pour cet automne sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Explorez des cryptes et des châteaux avec vos amis dans ce roguelike à la première personne inspiré des dessins animés de notre enfance. Affrontez le donjon en solitaire ou unissez vos forces entre amis à quatre maximum en ligne pour défier le Château du mal en perpétuelle évolution. Vous devez empêcher le maléfique Daedalus de prendre le pouvoir, mais cette quête ne sera pas simple. Maniez des armes médiévales et des sorts légendaires pour affronter des hordes de monstres. MythForce fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.