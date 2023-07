MythForce n'attendra pas l'automne pour se défouler sur Nintendo Switch

Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct, MythForce développé par Beamdog se présente comme un titre séduisant, mêlant aventure et rogue-like en solo et multijoueur, le tout dans une ambiance cartoon des années 90. Si il avait été annoncé pour une sortie dans le courant de l'automne, un nouveau communiqué paru ce jour vient de confirmer que le jeu sortira finalement le 12 septembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

MythForce est une aventure roguelike qui se déroule dans les Terres Maudites, un monde de bande dessinée immersif rempli de cryptes et de châteaux. Faites équipe avec jusqu'à quatre amis en coopération en ligne et libérez le héros qui sommeille en vous dans des combats intenses à la première personne, en maniant des armes légendaires et une magie puissante dans un parcours de donjons fantastiques immersif qui mettra vos compétences à l'épreuve et vous donnera envie d'en savoir plus. Caractéristiques principales Jouez dans votre propre dessin animé du samedi matin : Entrez dans un monde vibrant et coloré conçu en utilisant l'esthétique et les techniques classiques de l'ère de l'animation des années 80.

: Entrez dans un monde vibrant et coloré conçu en utilisant l'esthétique et les techniques classiques de l'ère de l'animation des années 80. Épées et sorcellerie de haute fantaisie : Ressentez le frisson de chaque coup et la puissance de chaque sort en frappant des hordes d'ennemis et en sortant victorieux d'un combat à la première personne palpitant.

: Ressentez le frisson de chaque coup et la puissance de chaque sort en frappant des hordes d'ennemis et en sortant victorieux d'un combat à la première personne palpitant. Aventure Roguelike profonde : Montez en niveau en explorant le donjon, en découvrant des artefacts magiques et des améliorations pour devenir encore plus fort à chaque partie.

: Montez en niveau en explorant le donjon, en découvrant des artefacts magiques et des améliorations pour devenir encore plus fort à chaque partie. Jouez avec vos amis : Faites équipe avec vos amis ou rencontrez d'autres aventuriers en ligne pour conquérir les Terres Maudites en mode coopératif jusqu'à quatre joueurs.

: Faites équipe avec vos amis ou rencontrez d'autres aventuriers en ligne pour conquérir les Terres Maudites en mode coopératif jusqu'à quatre joueurs. Nouveau contenu pour le lancement de la version 1.0 : Le lancement officiel 1.0 de MythForce sur consoles et PC comprend trois épisodes (contre un seul en accès anticipé), des modes de difficulté déblocables pour des défis encore plus grands, et une refonte du système de méta-progression avec une fonctionnalité d'ajout et de retrait pour le mode coopératif en ligne.