My Time at Sandrock aura le droit à son édition physique fin septembre sur Nintendo Switch

Récemment annoncé sur Nintendo Switch et supports concurrents, un nouveau partenariat signé entre Numskull Games, PM Studio, le développeur Pathea, et Just For Games va permettre à My Time at Sandrock d'avoir le droit à une version physique. Attendu le 29 septembre , vous aurez la possibilité de trouver dans toutes les boutiques le jeu en édition standard, mais également en édition collector qui inclura les éléments suivants :

Grande boîte de l'édition collector et jeu physique

Atelier artisanal en bois (14 x 17 x 15 cm)

Peluche de monstre Pensky (17 cm)

BD de 40 pages "A Logan Story"

Figurines en bois Logan et Nia

Certificat de licence de constructeur

Bonus numériques : Tenue pour le joueur (4 couleurs) + Maillot de bain pour le joueur (4 couleurs)