My Hero One’s Justice 2 s'offre un nouveau trailer

En attendant la sortie de My Hero One’s Justice 2 sur Nintendo Switch le 13 mars 2020 , Bandai Namco continue de nous abreuver en contenu supplémentaire. Aujourd'hui, vous trouverez ci-dessous le dernier trailer commercial japonais du jeu. Attention à être bien à jour au niveau de l'animé ou du manga pour éviter d'éventuels spoils.

Le combat pour la justice devient plus grand, plus méchant et encore plus héroïque !

La bataille pour la justice continue dans le nouveau jeu MY HERO ONE’S JUSTICE 2. Basé sur l’anime à succès MY HERO ACADEMIA, tous vos personnages préférés sont de retour dans ce jeu de combat d’arène 3D qui propulse héros et vilains dans la bataille ultime pour le bien.