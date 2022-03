My Hero One's Justice 2 - L'héroïne Midnight disponible en tant que personnage DLC sur Nintendo Switch

Alors que les fans attendent impatiemment la conclusion de l'aventure de Deku et ses camarades dans le mangas My Hero Academia, les jeux vidéo quant à eux continuent leur bonhomme de chemin. Dernier titre en date sur Nintendo Switch, My Hero One's Justice 2 vient tout juste de mettre en vente son dernier personnage DLC. L'Héroïne interdite au moins de 18 ans aka Midnight est donc le 4ème personnage du second Season Pass du jeu. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié mettant en avant ses capacités soporifiques.

Ne vous laissez pas tromper par son apparence, Midnight vous endormira ! Intégrez désormais le combat en incarnant la professeure la plus séduisante du lycée U.A.. Utilisez son arme préférée et son Quirk , « Parfum Soporifique », pour répandre un parfum irrésistible qui mettra ses adversaires à genoux ! Midnight est le quatrième personnage DLC du Season Pass 2 de MY HERO ONE'S JUSTICE 2, un seul personnage reste à être dévoilé pour ce Season Pass ! Chaque personnage DLC est disponible dans le cadre du Season Pass 2 ou peut être acheté séparément. La démo est toujours disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC donnant accès au début du jeu en « Mode Histoire » et à « Free Battle » avec six personnages de la liste.